مصر.. كشف تفاصيل العثور على رضيعة في كيس بلاستيكي

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

كشفت أجهزة الأمن بالأمس ، ملابسات تداول تعليق على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن عثور إحدى السيدات على طفلة رضيعة داخل كيس بلاستيكي بعربة قطار في القاهرة و ذلك بتاريخ 1 سبتمبر الماضي حيث قامت بالاحتفاظ بها ورعايتها دون اتخاذ الإجراءات القانونية .

و قالت وزارة الداخلية في بيان: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات الواقعة، فإنه بالفحص تم تحديد السيدة وتبين أنها عاملة نظافة، مقيمة بمحافظة الجيزة"

وأضاف البيان: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى والدة الطفلة وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وبمواجهتها قررت بقيامها بترك كريمتها بالمكان المشار إليه وبعد مرور عدة أيام قامت بالتواصل بالسيدة وتقابلا

واتفقا فيما بينهما على استمرار الأولى بالاحتفاظ بالطفلة واستغلالها في أعمال التسول نظير حصولها على مبلغ مالي يوميًا و ذلك وفق ما جاء في صحف مصرية.

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