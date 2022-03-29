ثلثي الممثلين الفائزين بالأوسكار يعانون من اضطرابات نفسية

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

تبين أن أن ثلثي الممثلين الذين فازوا بجوائز الأوسكار على مدار الثلاثين عاماً الماضية يعانون من اضطرابات في الصحة النفسية حيث يمكن أن يؤدي النجاح الكبير إلى متلازمة

الشعور المخادع .

و عانى 41 من أصل 60 فناناً من مشكلة تتعلق بالصحة العقلية، حيث أن أكثر المشكلات شيوعاً بينهم هي الاكتئاب والقلق وتعاطي المخدرات بناء على نتائج التحاليل.

و أكد الخبراء في التحليل الذي أجرته عيادة Paracelsus Recovery أن «الشهرة يجب أن تأتي مع تحذير صحي» و ذلك بعد علاج العشرات من المشاهير .

وقال الطبيب النفسي الدكتور بول هوكماير، وهو خبير بارز في الصحة العقلية للمشاهير، إن الشهرة غالباً ما ارتبطت بـ«الخوف والألم والوحدة».

وأضاف هوكماير، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية: «مستوى النجاح الذي حققه المشاهير الحائزون على جائزة الأوسكار لا يمكن فهمه لنحو 99.9% من السكان. إن الدافع والعمل والتقاء الظروف التي يتطلبها الأمر للوصول إلى هناك هي أمور أخرى. لهذا السبب، بمجرد تحقيقه، يبدو النجاح فارغاً ومخادعاً. إنه شعور غير مستحق».

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