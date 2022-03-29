ثلثي الممثلين الفائزين بالأوسكار يعانون من اضطرابات نفسية

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  • متابعات - الامارات اليوم
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تبين أن  أن ثلثي الممثلين الذين فازوا بجوائز الأوسكار على مدار الثلاثين عاماً الماضية يعانون من اضطرابات في الصحة النفسية حيث يمكن أن يؤدي النجاح الكبير إلى متلازمة

الشعور المخادع .

و عانى 41 من أصل 60 فناناً من مشكلة تتعلق بالصحة العقلية، حيث أن أكثر المشكلات شيوعاً بينهم هي الاكتئاب والقلق وتعاطي المخدرات بناء على نتائج التحاليل.

و أكد الخبراء في التحليل الذي أجرته عيادة Paracelsus Recovery أن «الشهرة يجب أن تأتي مع تحذير صحي» و ذلك بعد علاج العشرات من المشاهير .

 وقال الطبيب النفسي الدكتور بول هوكماير، وهو خبير بارز في الصحة العقلية للمشاهير، إن الشهرة غالباً ما ارتبطت بـ«الخوف والألم والوحدة».

وأضاف هوكماير، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية: «مستوى النجاح الذي حققه المشاهير الحائزون على جائزة الأوسكار لا يمكن فهمه لنحو 99.9% من السكان. إن الدافع والعمل والتقاء الظروف التي يتطلبها الأمر للوصول إلى هناك هي أمور أخرى. لهذا السبب، بمجرد تحقيقه، يبدو النجاح فارغاً ومخادعاً. إنه شعور غير مستحق».

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