السعودية: إعدام رجلين شاركا في السطو على منازل وفعل الفاحشة بالقوة

المصدر: الدمام - واس

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيين في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وقالت إن "بندر. ب"، و"عبدالله. ب"، سعوديي الجنسية، أقدما بمشاركة آخرين بالسطو على المنازل والسرقة وسلب الأموال منها، وفعل الفاحشة بالقوة وتعاطيهما للهيروين والحشيش المخدر.

وأضاف البيان أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام لهما بما نسب إليهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجانيين بالدمام بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية أنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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