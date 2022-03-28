السعودية: إعدام رجل فعل الفاحشة بالقوة بثلاث نساء

المصدر: مكة المكرمة - واس

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، وقالت إن "زياد. ب"، سعودي الجنسية، أقدم على فعل الفاحشة بالقوة بثلاث نساء، وسلب ما معهن، وصدم سيارة شخص، وسلب جواله ومبلغ مالي منه، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته.

وأضاف البيان أنه بإحالة إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق المذكور بمنطقة مكة المكرمة .

وأكدت وزارة الداخلية أنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news