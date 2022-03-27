شاهد بالفيديو.. مذيعة نشرة إخبارية تدخل في نوبة ضحك على الهواء !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداولت وسائل إعلامية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيعة "بي بي سي"، رانيا العطار، أثناء دخولها في نوبة من الضحك الهستيري خلال تقديمها نشرة إخبارية في برنامج "عالم الظهيرة".

وكانت المذيعة تقدم النشرة الإخبارية وتقرأ خبراً عن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى بولندا، ثم دخلت في نوبة ضحك عدة مرات، حيث كانت تتحدث بجدية ثم تتوقف للضحك بصوت عالي وهي تحاول إخفاء ملامحها.

وبررت المذيعة تصرفها قائلة: "معذرة مشاهدينا.. يبدوا أن هناك عطل ما !".

أنتي جاية تقرأي النشرة ؟

لأ ..... أنا جاية اهرج 😂😂 pic.twitter.com/EpPnYhNSPC — mohamed salah (@SalahAlhayat) March 25, 2022

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