لقاحات «موديرنا» تعزز الاستجابة المناعية عند الأطفال

المصدر: نيويورك ■ د.ب.أ

ذكرت شركة «موديرنا» الأميركية أن لقاحها المضاد لفيروس «كورونا» أنتج استجابة مناعية قوية لدى الأطفال تحت ست سنوات، في نتائجها الأولية من تجربة كبيرة في المرحلة النهائية، أظهرت فعالية متواضعة للحد من عدوى «أوميكرون». واستناداً إلى النتائج الإيجابية، والحاجة إلى لقاحات «كوفيد- 19» للأطفال، ستقدم «موديرنا» البيانات لهيئات الرقابة في الولايات المتحدة والخارج في أقرب وقت ممكن، طبقاً لبيان.

وذكرت الشركة أيضاً أنها ستتقدم بطلب للحصول على تصريح من الولايات المتحدة للقاحها، ليتم أخذه في سن ستة أعوام إلى 11 عاماً، بعد مشاورات مع هيئات الرقابة. وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أصيبت بالإحباط في محاولاتها لتعجيل لقاحات «كوفيد- 19» للأطفال، في إطار مسعى لحماية الأطفال وأسرهم.

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