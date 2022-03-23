دولة آسيوية تعلن إلغاء الامتحانات المدرسية..بسبب غريب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

علنت وزارة التعليم في سريلانكا أنه "لا يمكن لمديري المدارس إجراء الاختبارات؛ لأن الطابعات غير قادرة على تأمين النقد الأجنبي لاستيراد الحبر والورق الضروريين".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن سريلانكا ألغت يوم السبت الماضي الامتحانات لملايين الطلاب؛ بسبب نفاد أوراق الطباعة في البلاد، مع نقص الدولارات في كولومبو لتمويل الواردات.

وأعلنت سلطات التعليم عن تأجيل الامتحانات إلى أجلٍ غير مسمّى بسبب نقصٍ غير مسبوقٍ بالأوراق، حيث تكافح سريلانكا مع أسوأ أزمةٍ مالية منذ الاستقلال عام 1948، وصرحت المصادر الرسمية أن هذه الخطوة تؤدي فعلًا إلى تعطيل الامتحانات لنحو ثلثي طلاب البلاد البالغ عددهم 4.5 مليون طالب، وتعتبر اختبارات الفصل الدراسي جزءًا من عملية التقييم المستمر لتحديد ما إذا كان سيتم ترقية الطلاب إلى الصف التالي في نهاية العام.

أدّت الأزمة الاقتصادية المنهكة الناتجة عن نقص احتياطات النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية، إلى انخفاض معدلات الوقود والأدوية والأغذية في البلاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news