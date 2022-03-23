شرطة أبوظبي تُسعد أطفال «النور لتأهيل أصحاب الهمم»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أسعدت شرطة أبوظبي أطفال مركز النور لتأهيل أصحاب الهمم من خلال تنظيم رحلة ترفيهية إلى إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي تضمنت توزيع الهدايا التذكارية، وهدايا حق الليلة، والتقاط الصور التذكارية، وذلك تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي ويوم السعادة الدولي.

وأوضح مركز شرطة الروضة بمديرية شرطة العاصمة أن الرحلة تضمنت تعريف الأطفال بمهام فرسان الشرطة والمتمثلة في مشاركة الدوريات في الفعاليات والمناسبات الرياضية والمجتمعية، والمزودة بالمعدات والتجهيزات اللازمة لتمكين عناصرها من القيام بواجبهم للإسهام في ضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار.

واطّلع الأطفال على تدريبات الفرسان، والتعرف إلى الخيول، والقيام بجولات مع البوني، فيما شارك مركز شرطة الخالدية بمديرية شرطة العاصمة، في إسعاد الطفل الإماراتي (يوسف)، بالتعاون مع مدرسة الإمارات الوطنية، وإدخال الفرح إلى قلبه وتحقيق أمنيته بالقيام بجولة في المركز مع الضباط، مروراً بأقسامه المختلفة، والاطلاع على الجهود المبذولة في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

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