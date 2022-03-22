عودة الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وقال: "نزف البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة وسيتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً".

وأضاف أن إتاحة الاعتكاف بالحرمين الشريفين سيكون بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اقتداء بسنة النبي ﷺ.

وعقد المجلس التنسيقي للجهات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام اجتماعه اليوم، برئاسة السديس، وأكد المجلس خلال اللقاء على ضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية سعياً لتوفير أفضل الخدمات والسبل الراحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، واستخدام التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما لتهيئة كل السبل والمقومات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء عبادتهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

الرئيس العام: نزف البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة وسيتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً.#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/tVEt3ga8Jk — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 22, 2022

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