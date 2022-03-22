احتجاج سائقين يوقف إنتاج «فولكس فاغن» بإسبانيا

المصدر: مدريد ■ د.ب.أ

توقف الإنتاج في مصنع شركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات، في مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا، بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات على ارتفاع أسعار الديزل.

وقال متحدث باسم الشركة أمس: «هناك نقص في قطع الغيار. الإجراء مطبق ليوم واحد، لكنه يعني أنه لا يمكن تصنيع 1438 سيارة».

وينتج هذا المصنع طرز «بولو» و«تي-كروس» و«تايغو». وبحسب تقارير وسائل الإعلام، اضطرت الصناعات الأخرى في إسبانيا إلى تقليص أنشطتها بسبب نقص الإمدادات، مع تأثر إمدادات الأغذية الطازجة جزئياً.

الاحتجاجات، التي بدأت قبل أسبوع، تقودها مجموعة من ناقلي البضائع الذين لا يمثلون سوى جزء صغير من قطاع النقل الإسباني. وتم إغلاق طرق ومراكز توزيع. وقد عارضت المنظمة الجامعة لشركات النقل بالشاحنات الإسبانية، والتي لا تنتمي إليها مجموعة الاحتجاج، هذه الاحتجاجات، إلا أنها أوضحت قبل اجتماع مع ممثلين عن الحكومة أمس، أن هذا الموقف سيتغير إذا لم تتخذ الدولة «إجراءات فورية» للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود.

• اضطرت صناعات في إسبانيا إلى تقليص أنشطتها، بسبب نقص الإمدادات.

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