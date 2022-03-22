95 جريحاً بتصادم قطارين في تونس

المصدر: تونس ■ أ.ف.ب

جُرح 95 شخصاً، إثر تصادم قطارين في العاصمة التونسية، أمس، دون أن يسفر الحادث عن ضحايا، على ما أفاد الدفاع المدني.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني، معز تريعة: «أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة إلى جرح 95 شخصاً، تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا».

ووقع الحادث في منطقة جبل جلود القريبة من العاصمة تونس، قرابة الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي، ومجمل الإصابات «راوحت بين كسور وكدمات خفيفة»، حسب تريعة، الذي أكد أن أحد القطارين لم يكن يقلّ مسافرين.

ووجه الدفاع المدني نحو 15 سيارة إسعاف وشاحنات تدخل لنقل الجرحى من مكان الحادث للمستشفيات القريبة بالعاصمة. وتضرر جزء كبير من قمرة القيادة لأحد القطارين، بسبب الحادث، على ما أفاد مراسل «فرانس برس» في المكان.

ووصل وزير النقل ربيع المجيدي إلى موقع الحادث الذي لم يكشف عن أسبابه بعد، وفقاً لوسائل إعلام محلية. وشهدت تونس في السنوات الأخيرة حوادث قطارات أوقعت قتلى.

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