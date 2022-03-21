مصر: السجن 10 سنوات لسائق اعتدى جنسيا على ابنة شقيقه

المصدر: متابعات

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، في محافظة الدقهلية بمصر ، بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق اعتدى جنسيا على ابنة شقيقه القاصر بموافقتها مما أدى إلى حملها منه ووفاة الجنين في بطنها.

و وفقا لموقع المصري اليوم وصلت الطفلة البالغة من العمر 16 سنة و هي مصابة بنزيف وآلام حادة إلى المستشفى.

وأكد الأطباء وجود حمل عنقودي خارج الرحم، وأن وفاة الجنين بداخلها هو ما تسبب في إصابتها بنزيف وآلام حادة.

وبسؤال والدتها، اتهمت الأم عم الطفلة بالاعتداء جنسيا على ابنتها رغما عنها حتى حملت منه وأكدت أن ابنتها أبلغتها بذلك بعد شعورها بإعياء ونزيف.

واعترف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه واقع ابنة شقيقه برضاها 4 مرات على سطح منزلهم حيث يقطن هو وشقيقه في نفس المنزل وكل منهما في شقة منفصلة، حيث كان يتقابل هو وابنة شقيقه على السطح.

وأشار المتهم إلى أن شقيقه وزوجته لم يشكا في لقائهما لاعتباره عمها والصديق المقرب من العائلة.

واتهمت النيابة العامة بأنه عرض أخلاق الطفلة المجني عليها للخطر وذلك بتحريضها على ‏ارتكاب الأفعال الإباحية المنافية للآداب العامة وهي موضوع التهمة الأولى وكان من شأن ذلك ‏تهديد سلامة نشأتها الواجب توافرها لها على النحو المبين

بالتحقيقات‎.‎

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