سعودي يطلق زوجته لأنها "كانت" تدخن: "لا أرغب في امرأة من هذا النوع" ! فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر محام سعودي تفاصيل قضية رفعها رجل ضد زوجته لفسخ عقد النكاح بينهما بسبب تدخينها.

مشيرًا إلى أن القاضي أمر بفسخ العقد وإرجاع المهر كاملًا بقيمة 180 ألف ريال.

وقال المحامي إبراهيم الحسين، في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر “تويتر”: “أن تفاصيل القضية ترجع لاكتشاف الزوج أن زوجته كانت تدخن قبل أن يملك عليها. لافتًا إلى أن الزوجة اعترفت له ومثبت ذلك خلال محادثات بينهما".

وتابع أن الزوجة أقرت بقيامها بالتدخين بالفعل ولكنها تابت بعد ذلك. فيما أصر الزوج على فسخ عقد النكاح مبررًا بأنها يمكن أن تعود للتدخين مرة أخرى، وأنه لا يرغب في امرأة "من هذا النوع".

وأشار المحامي الحسين، إلى أن القضية انتهت بإصدار القاضي قرارًا بفسخ عقد النكاح وإرجاع المهر كاملًا إلى الزوج وقيمته 180 ألف ريال.

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