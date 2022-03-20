آلاف الأشخاص يبحثون عن اسم لمولود النسر الأصلع !

المصدر: كاليفورنيا - متابعات

رحبت سلطات الحياة البرية في وادي "بيغ بير" في كاليفورنيا بولادة طفل جديد لنسر أصلع. ونقلت عملية ولادة النسر مباشرة على الهواء وشاهدها آلاف المشاهدين.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية فإن السلطات طلبت مساعدة الجمهور في اختيار اسم للمولود الجديد.

وأوضحت الشبكة أنه لم يتم حتى الآن معرفة ما إذا كان النسر المولود ذكر أم أنثى، ولذلك طلبت من الجمهور طرح أسماء محايدة للاختيار من بينها !

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