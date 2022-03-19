خبير سعودي يكشف لماذا سمّي شهر "شعبان" بهذا الإسم !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف الدكتور خالد الزعاق، رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية بالسعودية، عن سبب تسمية شهر "شعبان" بهذا الإسم نسبة إلى تشعب غصون الأشجار وتشعب القبائل في سعيها للكلأ والماء.

وقال الزعاق أن "شهر شعبان أقصر شهور السنة إحساسا، وفيه فرض صيام شهر رمضان، وسمي بهذا لتشعب غصون الأشجار فيه ولتشعب القبائل طلبا لموارد المياه وقت التسمية".

وجاء ذلك في بيان أعلن فيه الزعاق ان "شهر شعبان مدته فلكيا 29 يوما، مما يعني أن بداية شهر رمضان الكريم ستكون في الثاني من شهر أبريل المقبل، إذ أنه ينتظر في التاسع والعشرين من شعبان من أجل تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك في جميع الدول، ونرى أن شهر رمضان يأتي متقدما كل عام عن العام السابق نتيجة للعديد من الظواهر الكونية".

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