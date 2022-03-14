الكويت تسمح بعودة الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم

المصدر: الكويت - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن مباركتها لعودة شهر رمضان بكامل حلته وأنشطته هذا العام، مع السماح بعودة الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم.

وقالت وكيلة وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة د. بثينة المضف بهذه المناسبة، أن ذلك يأتي مع تجاوز الموجة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، واستمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد.

وأكدت أن فرق الصحة الوقائية تواصل جهود التقصي الوبائي في مختلف محافظات البلاد، وأن المؤشرات الحالية تعطي طمأنينة بالسماح بعودة أنشطة شهر رمضان المبارك بكامل حلته، بما فيها الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم داخل البلاد، متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة.

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