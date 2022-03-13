إيلون ماسك يسمي طفلته "الحوسبة الفائقة المجهولة".. وهذا هو السبب !

المصدر: واشنطن - متابعات

رحّبت الفنانة الموسيقية غرايمز البالغة من العمر 33 عاما، بطفلتها الجديدة من الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بعد 4 أشهر على الولادة التي تكتما عن الإعلان عنها لفترة.

ووفق ما ذكرت "العربية" فإن غرايمز أوضحت أنّها وماسك استعانا بأم بديلة خشية حدوث مضاعفات في حملها، لافتة إلى أنّ حملها الأوّل اتّسم بصعوبات، وذلك خلال مقابلة نشرتها مجلة "فانيتي فير".

وكانت المفاجأة في اسم الطفلة وهو Exa Dark Sideræl Musk ، وأوضحت الأم أن Exa تشير إلى مصطلح الحوسبة الفائقة exaFLOPS ، بينما يمثل Dark المجهول، وأضافت أن سبب اختيار هذا الاسم جاء لانطواء معانيه على الفضاء والتكنولوجيا.

وقالت الأم إنها لا تستبعد أي رغبة لدى ابنتها في تغيير اسمها مستقبلاً، وأعربت عن أملها في أن يستخدم الجمهور ووسائل الإعلام هذا الاسم كاملاً.

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