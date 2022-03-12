حادث قطار بالكونغو يوقع عشرات القتلى والجرحي

المصدر: لوبومباشي (الكونغو الديموقراطية) - أ ف ب

قتل ستون شخصا على الأقل ليل الخميس الجمعة بسبب خروج قطار عن سكته في منطقة كولويزي بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت السبت مصادر محلية والشركة العامة للسكك الحديد.

وقال مارك مانيونغا ندامبو المدير المكلف البنى التحتية في الشركة الوطنية للسكك الحديد في الكونغو في اتصال هاتفي مع فرانس برس من لوبومباشي أن "الحصيلة (حتى الآن) هي 61 قتيلا هم رجال وأطفال ونساء" و"52 جريحا تم إجلاؤهم".

ونقلت وسائل إعلام كونغولية عن حاكمة المنطقة حيث وقع الحادث أن الحصيلة غير النهائية هي ستون قتيلا.

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