الملكة اليزابيث تتوق لرؤية حفيدتها ابنة هاري وميجان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف خبير ملكى، أن الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، تتوق لرؤية حفيدتها ليليبت شخصيًا، وقال المؤلف الملكي بريان هوي، الذي كتب على نطاق واسع عن العائلة المالكة، أن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا حريصة جدًا على مقابلة ابنة الأمير هاري وميجان ماركل البالغة من العمر تسعة أشهر والتى تعيش فى كاليفورنيا.

وحتى الآن، يُعتقد أن الملكة، التي تحتفل بيوبيلها البلاتيني هذا العام، لم تقابل حفيدتها الحادية عشرة، التي لم تسافر بعد إلى المملكة المتحدة، سوى عبر رابط فيديو، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يقدم فيه الأمير هاري طعنًا قانونيًا ضد وزارة الداخلية بعد أن قيل له إنه لن يُمنح "نفس الدرجة" من الحماية الشخصية عند زيارته للمملكة المتحدة، على الرغم من عرضه دفع كلفة ذلك بنفسه.

ويرغب الأمير هارى، الذي يعيش في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، مع ميجان وابنهما أرشي، البالغ من العمر عامين، وليليبت، إحضار أطفاله للزيارة من عبر المحيط الأطلسي ، لكنه "لا يشعر بالأمان" عند زيارته بموجب الترتيبات الأمنية الحالية.

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