دراسة تكشف ..الأخطبوط عاش قبل الديناصور

اكتشف علماء في ولاية مونتانا الأمريكية، أقدم سلف معروف للأخطبوط، في أحفورة يبلغ عمرها قرابة 330 مليون عام.

وخلص الباحثون إلى أن المخلوق القديم عاش قبل ملايين السنين مما كان يعتقد سابقاً، ما يعني أن الأخطبوط نشأ قبل عصر الديناصورات.

وقال العلماء: إن الأحفورة يصل طولها إلى 12 سم، وبها 10 أطراف كل منها يحتوي على صفين من الماصات. ويشار إلى أن الأخطبوطات الحديثة تمتلك 8 أطراف. وربما عاش الأخطبوط القديم في خليج محيط استوائي ضحل.



وأوضح مايك فيكيوني، عالم الحيوان في متحف سميثسونيان للتاريخ الطبيعي، والذي لم يشارك في الدراسة، أنه «من النادر للغاية العثور على حفريات الأنسجة الرخوة إلا في أماكن قليلة. هذا اكتشاف مثير للغاية. إنه يدفع بالسلالة إلى الوراء أكثر بكثير مما كان معروفاً من قبل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news