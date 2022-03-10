وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

توفي أول مريض في العالم خضع لزرع قلب خنزير معدل وراثياً، بعد شهرين من العملية، على ما أعلن أمس، المستشفى الذي كان يُعالج فيه.

وقال مستشفى ميريلاند الجامعي في بيان، إن ديفيد بينيت البالغ 57 عاماً، توفي أول من أمس، بعدما بدأت حالته «بالتدهور في الأيام الأخيرة».

وأضاف البيان: «عندما اتضح أنه لن يشفى من هذه الحالة، تم مده بالرعاية الطبية المخصصة للأشخاص المنازعين».

وأشار المستشفى الأميركي إلى أن بينيت الذي خضع للعملية في السابع من يناير، «تمكن من التواصل مع عائلته في ساعاته الأخيرة».

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