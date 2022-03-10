إماراتيات استقطبن اهتمام العالم

المصدر: أبوظبي ■ إيناس محيسن

بالتزامن مع احتفالات العالم بيوم المرأة العالمي، الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام، تبرز شخصيات نسائية إماراتية، استطاعت أن تتجاوز محيطها المحلي والإقليمي، وتلفت أنظار العالم، عبر ما حققته من نجاحات بارزة في مختلف المجالات، لتكون بذلك خير سفيرة لبلدها في كل المحافل الدولية، وتؤكد أن سياسة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة آتت ثمارها، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقوله: «نحن تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة، نحن نمكّن المجتمع عن طريق المرأة، ونمكّن اقتصادنا بتعزيز دورها، ونطوّر خدماتنا الحكومية عندما تتولى المناصب القيادية، ونطلق مشاريعنا التنموية التي تقوم على إدارتها المرأة، ونطور بنيتنا التحتية وخدماتنا الصحية والتعليمية، بل وحتى نعزز قوتنا العسكرية، اعتماداً على دور المرأة في هذه المجالات».

ومن أبرز الشخصيات الإماراتية التي استقطبت اهتمام العالم في الأشهر القليلة الماضية بفضل ما قدمته من أداء متميز:

للإطلاع على أبرز الشخصيات الإماراتية التي استقطبت اهتمام العالم في الأشهر القليلة الماضية بفضل ما قدمته من أداء متميز بشكل اوضح، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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