تجربة فريدة مع البطاريق في «سكي دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أتاح «سكي دبي» لزواره الاستمتاع بتناول الفطور مع البطاريق، والاقتراب من هذه الطيور الجميلة، وسط أجواء ساحرة ومميزة. وتستمر التجربة الفريدة من نوعها، التي تقام يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 8:30 إلى 10:30 صباحاً، حتى 31 مارس، على وعد بالعودة مجدداً بداية نوفمبر المقبل.

ويستضيف «سكي دبي» يوم الإثنين 21 مارس الجاري، جلسة خاصة للاحتفال بعيد الأم، حيث ستحصل جميع الأمهات على حلويات شهية منزلية الصنع، كما ستتضمن الجولة الصباحية مشاركة أنثى البطاريق مع أطفالها.

ويمكن للزوار التنزه على الثلج برفقة مجموعة من طيور البطريق الملكي والبطريق (جنتو) في أجواء خيالية، يتبع ذلك فطور شهي في مطعم «نورث 28».

وتعكس تجربة تناول الفطور مع البطاريق رؤية شركة «ماجد الفطيم» لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم، وتشكل مثالاً جديداً على جهود «سكي دبي» المتواصلة لتقديم تجارب مبتكرة لضيوفه، وهو ما أهّله أخيراً لنيل جائزة «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم»، وذلك للسنة السادسة على التوالي.

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