كشف هوية صاحب الجثة المشطورة نصفين في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

قال مصدر بالطب الشرعي المصري، إنه تم التعرف علي صاحب الجثة المجهولة التي عثر عليها مشطورة نصفين بدائرة قسم شرطة الهرم، وتبين أن الجثة لشاب مواليد 1985 يدعى "محمد.أ"، من منطقة شبين القناطر.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن المصدر قوله إن أسرته أنهت إجراءات محضر التعارف، وأصدرت النيابة العامة قرارا بدفن الجثمان.

وأشار المصدر إلى أن "مشرحة زينهم" كانت قد استلمت جثة مشطورة إلى نصفين يوم الجمعة الماضي من نيابة الهرم، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وتبين من خلال الفحص أن الجثة في حاله تعفن رمي.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر تلقت بلاغاً من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى العقارات بدائرة قسم الهرم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مشطورة نصفين لشاب مجهول الهوية، ونُقلت إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المجني عليه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها واستدعاء صاحب العقار لسماع أقواله، وتواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

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