عمالة مخالفة تدير آبارا عشوائية بجدة.. والكشف عن باب سري للهروب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سلطت قناة الإخبارية السعودية الضوء على عمالة عشوائية سائبة، تستنزف المياه الجوفية عبر آبار عشوائية وتدمر البنية التحتية للحي، وتعرض حياة الأطفال للخطر، بسبب اعتمادهم على الصهاريج داخل النطاق السكاني، وذلك في أبرق الرغامة بجدة.

وتتخذ العمالة الأحواش بحي أبرق الرغامة، كمكان لهم لكي تدير الآبار العشوائية داخل النطاق السكني بشكل مخالف.

ووثقت كاميرا الإخبارية، مجموعة من العمالة يتواجدون داخل الأحواش، لكنهم ينكرون عملهم في الآبار المخالفة.

واشتكى سكان الحي من العمالة التي تعمل على مدار اليوم، وقال أحد المواطنين: "نعاني من العمالة وهي خطر على أبنائنا وخطر علينا وأحنا رايحين المسجد وخطر على البنية التحتية".

وقال مراسل الإخبارية، إن عددا كبيرا من العمالة داخل الأحواش يزعمون أنهم ساكنين ولكنهم في الأساس يديرون العمل داخل الأحواش ويبيعون المياه، مشيرًا إلى أن الدليل أنهم يستخدمون بابا خلفيا للهروب في حال تواجد أي جهة رقابية أو وسيلة إعلامية.

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