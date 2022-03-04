ليلى علوي وإلهام شاهين تعودان إلى الشاشة في "دنيا تانية" "بطلوع الروح"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يشهد موسم دراما رمضان 2022، المقرر انطلاقه بعد شهر تقريبًا، عودة نجمتي الدراما التليفزيونية ليلى علوي وإلهام شاهين، وذلك بعد غياب سنوات عن الدراما الرمضانية، قبل أن تقررا التواجد والمنافسة بأعمال جديدة هذا العام.

المفارقة أن آخر ظهور لكل من ليلى علوي وإلهام شاهين كان فى دراما رمضان 2016، إذ قدمت ليلى مسلسل هى ودافنشي، بمشاركة خالد الصاوى ومى سليم، فيما قدمت إلهام شاهين فى نفس العام مسلسل ليالى الحلمية 6، العديد من النجوم.

وقرر الثنائى العودة فى نفس التوقيت في رمضان 2022، حيث تصور ليلى علوى مسلسلا جديدا بعنوان "دنيا تانية"، انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضي، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك فى بطولته مجدي كامل، مي سليم، عبير صبرى، وفراس سعيد.

أما إلهام شاهين فتصور حاليًا مسلسل "بطلوع الروح"، المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على قناة mbc مصر فى رمضان، ويشارك فى بطولته منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

يذكر أن ليلى علوي وإلهام شاهين تربطهما صداقة قوية بعيدا عن العمل، كما تحرصان على التواجد سويًا في الأحداث الفنية وتبادل الزيارات فيما بينهما في مختلف المناسبات.

واجتمعت ليلي وإلهام من قبل فى أكثر من عمل فني، منها أفلام أخو البنات، الفراشة، المشاغبات الثلاثة، الحجر الداير، لكن التعاون الأبرز كان فى فيلم يا دنيا يا غرامي، والذى شاركتهما بطولته صديقتهما المقربة الثالثة هالة صدقي.

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