ازدياد مطرد لمعدل وفيات الأطفال الرضّع في فرنسا

المصدر: باريس ■ أ ف ب

ارتفع معدل وفيات الرضّع، وهو مؤشر رئيسي لصحة السكان، بشكل حاد في فرنسا منذ عام 2012، على ما أظهرت دراسة حديثة اعتبر معدوها أن من «الضروري» فهم أسباب هذه الزيادة. وقال طبيب الأطفال وعالم الأوبئة مارتان شالومو الذي أشرف على الدراسة التي نشرتها مجلة «ذي لانست ريجونال هلث - يوروب»، لوكالة فرانس برس: «لقد كنا نحقق نتائج من بين الأفضل لفترة طويلة، ثم تغير الاتجاه منذ عام 2005 وبدأت الأرقام بالارتفاع بين 2012 و2019».

وحلل باحثون من معاهد فرنسية مختلفة بالتعاون مع فرق من جامعة كاليفورنيا، بيانات من المعهد الفرنسي للإحصاء بين عامي 2001 و2019. وخلال فترة الدراسة تم تسجيل 53 ألفا و77 حالة وفاة لرضّع دون سن سنة واحدة من أصل 14 مليونا و622 ألفا و96 ولادة لأطفال أحياء.

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