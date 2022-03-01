عاتبته على معاكسته لها.. فشوه وجهها بسلاح أبيض !

المصدر: القاهرة - متابعات

أصيبت فتاة بعدة جروح في الوجه واليد، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المصرية، على يد عاطل، حيث تعدى عليها بسلاح أبيض "كاتر" بسبب تعنيفه على معاكسته لها.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية إن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً من فتاة بعزبة إبراهيم بك دائرة القسم، بقيام عاطل بالتعدي عليها بسلاح أبيض وتشويه وجهها، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة تدعى "ابتسام" مصابة بعدة جروح بالوجه واليد، كما تبين أن المتهم يدعى "سعيد. ع" وشهرته "الحرامي"، اعتاد معاكسة المجني عليها مستغلًا علاقة الجيرة التي تربطهما.

وأوضحت التحريات، أنه يوم الواقعة قام المتهم بتتبع خط سير الفتاة وفور خروجها من منزلها متوجهة إلى الجامعة التي تدرس بها تعدى عليها بسلاح أبيض "كاتر"، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالوجه واليد وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب.

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