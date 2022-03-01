6 قتلى «حتى الآن» في حريق مول تجاري كبير في دمشق

المصدر: موقع الامارات اليوم

قضى 6 اشخاص على الأقل، في حريق كبير شب اندلع في أحد المولات التجارية اندلع في أحد المولات تجارية ضمن الوسط التجاري بالعاصمة السورية دمشق، فيما العدد مرشح للارتفاع إلى الضعف خلال الساعات القليلة القادمة.

وأبدى محافظ دمشق أسفه لسقوط ضحايا خلال الحريق، مؤكدا التزام المحافظة بكل ما تتيحه به الأنظمة والقوانين لتعويض المتضريين.

وقال قائد شرطة إطفاء مدينة دمشق العميد داوود نصرة، لـموقع «سبوتنيك» إن فريق الإطفاء انتشل جثتين متفحمتين حتى اللحظة، فيما تم إسعاف 3 مصابين آخرين بحروق شديدة إلى المشافي القريبة، فيما البحث جار عن ضحايا محتملين.

وأكد العميد نصرة أن عمليات الإخماد كانت غاية في الصعوبة نظرا لطبيعة الموقع، مؤكدا أن القسم الأساسي مع عملية الإطفاء تمت عبر استخدام أسطح الأبنية المجاورة.

وختم قائد فوج إطفاء دمشق بالتأكيد على أن السلطات الجنائية بدأت تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق.

و قال العميد أحمد عباس مدير الدفاع المدني في دمشق أن الفرق انتشلت حتى الآن 6 قتلى قضوا في الحريق، وهم من العمال المناوبين ومجموعات الحراسة الخاصة بالمول ممن لم يتمكنوا من الخروج خلال مرحلته الأولى.

وأكد العميد عباس أن البحث لا يزال جاريا عن ضحايا آخرين محتملين.

وبين مدير الدفاع المدني بدمشق أن االعمل تم مع فوج الإطفاء على منع انتقال الحريق إلى المباني المجاورة، مشيرا إلى طبيعة الموقع وتلاصق المباني بعضها مع بعض، مؤكدا النجاح في حصر بؤرة النار ضمن المول، مشيرا إلى أن الزمر المناوبة وفعاليات الإطفاء والداخلية تحركت على الفور مع تلقي معلومات من غرفة العمليات المركزية بنشوب حريق عند الساعة الثالثة و40 دقيقة في مول الحمراء بدمشق.

وأَردف العميد عباس أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق يتلخص في ماس كهربائي ناجم عن حمولة زائدة في المولدات الكهربائية التي تعمل ضمن المول.

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