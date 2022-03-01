«الشارقة للسيارات» يختتم فعالياته بحضور 15 ألف زائر

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اختتم مهرجان الشارقة للسيارات «ويلرز»، الذي ينظمه مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فعاليات نسخته الثانية باستقطاب أكثر من 15 ألف زائر حضروا من مختلف إمارات الدولة للاطلاع على أوائل صناعات السيارات وآخر تطوراتها وأسرارها، والمشاركة في العديد من الفعاليات والمسابقات للخروج بتجربة متميزة بالمهرجان الفريد من نوعه في الإمارات.

وجمع المهرجان الذي اختتم فعالياته أمس، أكثر من 800 سيارة ودرّاجة من مختلف الأنواع القديمة والحديثة بعشاق وهواة المحركات، وسط بحيرة خالد الهادئة والخلابة، ليحول هدوءها إلى عالم لا ينسى من المغامرات والمتعة والحماس ضمن أجواء عائلية آمنة وممتعة.

وكرم مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، الفائزين بالمسابقات التي استهدفت 26 فئة مختلفة للسيارات، و14 فئة للدرّاجات النارية، وجرى في اليوم الأول تكريم شركاء ورعاة مهرجان الشارقة للسيارات «ويلرز».

وقال علاي إن المهرجان الذي شهد على مدى يومين مشاركة 51 نادياً للسيارات والدراجات النارية، يستهدف رفع الوعي بأهمية إجراءات الأمان والسلامة في عالم القيادة، ويُشكل فرصة لتبادل المعرفة بين المشاركين والحضور، مشيراً إلى الإقبال الكبير الذي شهده المهرجان من مختلف أفراد المجتمع وهواة السيارات لما خصصه من فعاليات عديدة تناسب جميع أفراد المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news