الكويت تتجه لتحصيل المخالفات المرورية من المغادرين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية الكويتية أن الكويت ستطبق ما تم الاتفاق عليه مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي بأن تقوم كل دولة بتحصيل المخالفات المرورية المسجلة على أراضيها من المسافرين بشكل فوري قبل مغادرتهم أراضي الدولة المضيفة.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر أوضحت أن الإدارة العامة للمرور تضع اللمسات الأخيرة والآلية المناسبة لتحصيل المخالفات المرورية من المغادرين لأراضيها وسيعلن عن ذلك قريباً.

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