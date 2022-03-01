قتل زوجته الحامل ثم خرج إلى الشارع بلا ملابس (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

هربت قتاة مصرية من خلافات أهلها لتلقى مصرعها على يد زوجها، كلمات تصف حال الفتاة نادية صاحبة الـ 17 عاما. والتي لقيت مصرعها على يد زوجها الذي يعاني من اضطرابات نفسية بعد 6 طعنات حتى أنهى حياتها بحلوان، وخرج إلى الشارع بلا ملابس بعد الانتهاء من جريمته.

ونشر موقع "القاهرة 24" بثاً مباشرا مع إحدى أقارب المجني عليها، وقالت إن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وإنه نجل عمة الضحية، وكان يقيم معها بنفس المنزل، وأن زوجته الضحية حامل في الشهر الثالث، وأنه قبل الجريمة كان المتهم يتشاجر مع أحد الجيران، وعندما دخل إلى المطبخ ليحضر سكينا حاولت زوجته منعه، لكنه وجّه لها 6 طعنات بالظهر والبطن أودت بحياتها على الفور.

وأضافت السيدة أن الفتاة في الصف الثاني الثانوي، تركت التعليم للهرب من خلافات أسرتها وتزوجت، مضيفة: أهلها باعوها لمريض نفسي عشان غني.

كشفت التحريات الأولية في الواقعة أن المتهم يدعى محمد. ع. د، ويبلغ من العمر 27 سنة، عاطل ومقيم بمساكن الياسمين التابعة لمنطقة عرب غنيم، وزوجته تدعى نادية م.ا، البالغة من العمر 17 سنة، قبل أن يسدد لها 6 طعنات، مستخدمًا سكينا لتلقى مصرعها.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بقتل زوج لزوجته الحامل بمنطقة عرب غنيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية من مباحث قسم شرطة حلوان، إلى موقع الحادث، وألقت القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

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