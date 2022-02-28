بيان أمني سعودي بشأن القبض على أشخاص إثر مشاجرة جماعية في مقهى.. والكشف عن جنسياتهم

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن شرطة محافظة جدة قبضت على سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية ومقيمَيْن من الجنسية البنغلادشية، ظهروا في مقطع فيديو، إثر مشاجرة جماعية بينهم في مقهى .

وأضاف المتحدث حسب "المرصد" ، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شاهد .. بيان أمني بشأن القبض على 4 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في مقهى بجدة .. والكشف عن جنسياتهم https://t.co/Xprk9a7Rqb pic.twitter.com/tQnN3bLiNO — صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 27, 2022

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