لا كـانـتـيـن - La Cantine ملتقـى بـاريسي للـفن مع إطـلالة متـحف المستقـبل

المصدر: الإمارات اليوم

يوصف بأنه ملتقى باريسي للفن والموسيقى والطعام، وتجسيداً لأسلوب الحياة الفرنسي الأنيق، ويقع في فندق جميرا أبراج الإمارات في وسط مدينة دبي، يطل على أجمل مبنى على وجه الأرض (متحف المستقبل).

يشتهر لا كانتين بعدد من الأطباق الخاصة منها لحم الواغيو الذي يكون هشاً تماماً من الخارج وطرياً من الداخل، بالإضافة إلى سمك القاروص التشيلي مع الجوز واليقطين والكينوا وصلصة البارميزان، بالإضافة إلى المعكرونة مع المأكولات البحرية وغيرها.

نغمات الفرقة الموسيقية تعانق المأكولات الفرنسية الأنيقة مع التصميمات الداخلية الأنيقة والمعاصرة التي تنضح بلمسات البحر الأبيض المتوسط ​​، ما يشعر زوار «لا كانتين دو فوبورج» على الفور بالانتقال بعيداً.

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