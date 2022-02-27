امرأة تقتل ابنة صديقتها بطريقة وحشية.. والسبب صادم !

المصدر: القاهرة - متابعات

أقدمت امرأة على قتل ابنة صديقتها بطريقة وحشية بعدما اختطفتها من أجل سرقة قرطها الذهبي في محافظة الجيزة المصرية.

وقال والد الطفلة الضحية "رودينا"، وهو من مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لصحيفة "الوطن" المصرية: "يوم الأحد الماضي حوالي الساعة 2 اختفت رودينا من قدام البيت، دورنا عليها في كل مكان، بلغنا الشرطة، في البداية شكينا في ناس لكن طلعوا مش هما، ويوم الخميس بالليل لقيوها جثة الطفلة مقتولة في عزبة جنبنا، وأما شوفتها عرفتها وكانت متغطية بشوال، وكان فيه حلق في ودنها لكن مكانش موجود، وأخدنا بنتنا ودفناها".

وكشفت تحريات رجال الشرطة أن جارة الأسرة وصديقة والدة الضحية وراء ارتكاب الجريمة، وأنها قامت باختطافها وسرقة قرطها الذهبي وقتلها وإلقاء جثتها بعيداً.

واستكمل الأب المكلوم حديثة: "المتهمة صاحبة زوجتي، ووقت ما كنا بندور على بنتنا كانت بتدور معانا وبتمثل دور إنها مصدومة عشان تبعد التهمة عن نفسها، وعشان هي صاحبة زوجتي لم نشك بها، خاصة أن زوجتي لم تكن تتأخر عنها وكانت بتسلفها فلوس".

وقررت النيابة المصرية حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبطها؛ وكشفت التحريات أن المتهمة حملت جثتها الطفلة داخل وعاء وألقتها في قطعة أرض فضاء ظناً منها أنها طمست معالم الجريمة لتعود وتشارك أهلها في البحث عنها لتنفي عن نفسها أي شبهة جنائية، ولكن سرعان ما تم كشف لغز الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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