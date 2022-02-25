مصر.. أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ظهرت سوزان مبارك، أرملة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في زيارة لضريح الفقيد، خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لرحيل الرئيس الأسبق، بحضور نجليه علاء، وجمال، وعدد من الوزراء السابقين.

ويعد ذلك، حسب "القاهرة 24" أول ظهور لأرملة الرئيس محمد حسني مبارك، بعد أن ترددت بعض الشائعات خلال الفترات الماضية حول وفاتها، إثر تردي أحوالها الصحية.

وكان مصدر مقرب من عائلة الرئيس الأسبق قد أكد أن أرملة الرئيس الراحل بخير ولا صحة لما تم نشره، مضيفًا أنها مجرد شائعات.

وحرص عدد كبير من محبي الرئيس الراحل من بينهم وزراء سابقون على إحياء الذكرى السنوية الثانية لمبارك الذي توفي في 25 فبراير 2020.

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