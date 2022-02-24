العثور على رضيعة حية مرمية داخل بئر في الأردن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفادت وسائل اعلام اردنية عن عثور الأجهزة الأمنية على طفلة حديثة الولادة داخل بئر مياه مهجورة، على جانب الطريق في منطقة مندح بلواء الطيبة في محافظة إربد.

وقالت المصادر الامنية، إن أحد المواطنين المتنزهين في المنطقة سمع صوتا يجهش بالبكاء من داخل البئر وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية، وفقا لوسائل إعلام أردنية

وأضاف: «تم التوجه مباشرة إلى الموقع وأخرجت فرق الدفاع المدني طفلة رضيعة عمرها لا يتجاوز»شهر ونصف«ولا تعاني من أي رضوض أو كسور، وتم نقلها إلى مستشفى معاذ بن جبل وهي بصحة جيدة».

ولفت إلى أن «البئر مهجورة بعمق نحو 5 أمتار، وتم ردمها إضافة الى بئر أخرى كانت في نفس المنطقة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية ت

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