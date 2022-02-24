مصر..القبض على هارب من 320 حكما قضائيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت قوات الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، القبض على هارب من تنفيذ 320 حكما قضائيا بالحبس قس قضايا مباني وتبديد، بإجمالي 70 سنة حبس، وغرامات تصل إلى 80 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، إذ تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، في محيط مسكنه، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 320 حكم حبس، بإجمالي مدد حبس بلغت 70 سنة وغرامات 80 مليون جنيه.

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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