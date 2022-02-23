ابتهال حارس بسطة للخضار في سوريا يثير موجة واسعة من التعاطف «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شارك المطرب السوري محمود فخري الحداد فيديو لشاب سوري يعمل في محل لبيع الخضار، وهو ينشد إحدى التواشيح الدينية بصوت عذب وبطريقة عفوية، ولاقي الفيديو إعجابا وانتشارا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المطرب حداد تعليقا على الفيديو أن الشاب ويدعى علاء: «تردد كتيرا قبل ما صورو و بتعرفوا من شو خايف؟، خايف الناس ما تتقبلوا خايف الناس تتنمر عليه على بساطتو، علاء بيشتغل بالليل على هي البسطة حارس ليلي.. الله يرزقو». وارفق حداد التعليق بوسم #سورية ولادة مواهب. ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

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