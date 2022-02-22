حادثة تصدم الشارع المصري.. حلاق يذبح نفسه وسط الشارع

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شهدت منطقة الهرم منذ ساعات قليلة، واقعة مرعبة، عندما قام حلاق بـ ذبح نفسه وسط الشارع، وتم نقل الشاب عبر سيارة إسعاف للمستشفى - بحسب شهود عيان.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا، من الأهالي يفيد تعرض شاب للذبح في شارع عمر محمود المتفرع من شارع المنشية طالبية بفيصل، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة وانتقل رجال مباحث الهرم إلى موقع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، مدعومة برجال إدارة البحث الجنائي، ومرفق الإسعاف، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة التفاصيل وغموضها، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الواقعة والتحقيق.

ويجري الآن رجال البحث أعمال الفحص والتحري، لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة، لمباشرة التحقيقات في االواقعة.

وبحسب «القاهرة 24» فقد حصلت على مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لوصول سيارة الإسعاف، في محاولة لنقل الجثة إلى المستشفى، ويظهر خلال الفيديو الشاب وهو ملقى على الأرض غارقا في دمائه.

وكشفت جهات التحقيق، تفاصيل انتحار الشاب، وتبين أنه كان يعاني من أزمة نفسية، دفعته إلى نحر نفسه باستخدام موس حلاقة، وكشف صاحب المحل، الذي يعمل به، أنه بعد اقدامه على الانتحار، كان يردد «الشهادة».

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