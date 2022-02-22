جريمة بشعة تهز سورية.. مقتل طفلين وإرسال جثتيهما كـ"هدية"

المصدر: دمشق - متابعات

شهد شمال سورية جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها الطفلة "فاطمة" وابن عمها "خالد" واللذين اختطفا، قبل يومين، من أمام منزل عائلتهما في منطقة مخيمات أطمة شمال غربي سورية، وفي الوقت الذي كان فيه الأبوين ينتظران أي خبر عنهما تفاجئا بجثتيهما على الباب، وعليهما رسالة كتب فيها: "هدية حلوة للغالي أبو عوض وأبو المجد (والدي الطفلين) والجاي أصعب..".

ودفن الطفلين، صباح الاثنين، بعد ليلة وصفت بـ"السوداء" ومشاعر صادمة عاشتها عائلاتهما ومعظم السكان في الشمال الغربي لسورية، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة الحرة.

وقال ناشطون إعلاميون، على اطلاع بتفاصيل الحادثة، إنه لم يكن هناك أي خلافات بين أب الطفلين وأشخاص آخرين أو مجموعات في المنطقة، مشيرين إلى أن الجريمة هزّت الجميع.. وهناك أناس لم يصدقوا حتى الآن ما حصل".

ولم يسبق وأن شهدت المنطقة الشمالية الغربية من البلاد نوع كهذا من الجرائم، والتي باتت تستهدف بشكل أساسي الأطفال، ليس بغرض الفدية فحسب، بل لاعتبارات "انتقامية"، وهو ما تشير إليه الرسالة التي علقها المجرمون على جثة خالد وفاطمة.

وذكر تقرير الطبابة الشرعية أن خالد وفاطمة قتلا خنقا، بينما ظهرت كدمات على معظم أنحاء جسديهما، وخاصة على جبهة الرأس.

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