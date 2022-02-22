مصر.. إحالة قضية أحمد عبده ماهر بتهمة ازدراء الدين الإسلامي إلى المفتي

المصدر: القاهرة - متابعات

قالت وسائل إعلام مصرية إن محكمة مصر الجديدة قررت إحالة ملف قضية اتهام أحمد عبده ماهر إلى مفتي الجمهورية لتشكيل لجنة لمراجعة الكتاب موضوع الاتهام لبيان ما إذا كان هناك ازدراء للدين الإسلامي مع تحديد مواطن الازدراء.

وقال موقع "القاهرة 24" إن المحامي نجيب جبرائيل وفريق دفاع أحمد عبده ماهر، تقدم بمذكرة على حكم حبسه بالسجن 5 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وذكر جبرائيل أن قرار مكتب التصديق جاء بناء على خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الجوهري، حيث استجاب مكتب التصديق للمذكرة والالتماس المقدم وقرر إلغاء الحكم.

وكانت محكمة جنح النزهة، قضت العام الماضي بحبس أحمد عبده ماهر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الأديان، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أحمد عبده ماهر يتهمه بازدراء الدين الإسلامي.

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