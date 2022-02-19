طبيب عراقي يفقد حياته بعد إنقاذ غريق باستراليا

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

فقد الطبيب العراقي لقمان جبير حياته في سبيل إنقاذ شخص تعرض للغرق في شواطىء ولاية Gold Coast الأسترالية

وبحسب ما هو متداول، ذهب جبير مع اثنين آخرين لإنقاذ احد الصيادين من الغرق ولكن الموج العالي سحبه



فيما عثرت السلطات الأسترالية على جثته في وقت لاحق حيث تم ابلاغ عائلته وأصدقائه.

وقالت السلطات الصحية في الولاية أن الشخصين الآخرين المرافقين للجبير تحت العلاج حاليا.

ويعمل الطبيب العراقي لقمان الجبير في مجال بحوث السرطان في ولاية كوينزلاند ووصل إلى استراليا عام 2014 ويعتبر من الأشخاص والأطباء المتفانين في عمله.

وأسفت السلطات الصحية في ولآية كوينزلاند على رحيل الطبيب لقمان الذي يعتبر احد الأطباء الذين يعملون على تقنية نادرة جدا في مكافحة السرطان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news