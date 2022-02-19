الحكم على نجم "ذا فويس كيدز" بعد محاولته قتل طفل آخر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت محكمة جنايات الطفل حكمها في قضية متسابق "ذا فويس كيدز" معاذ عيسى المتهم بالشروع في قتل طفل آخر.

وقررت المحكمة إيداع عيسى دارَ رعايةٍ من أجل تقويم سلوكه بدون تحديد مدّة معينّة.

والطفل عيسى كان قد انضم إلى برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الثالث في العام 2020، وغنّى حينذاك للفنان أحمد عدوية أغنية "عيّلة تايهة"، ونال إعجاب المدرّبين منضماً إلى فريق الفنان محمد حماقي، إلى أن خرج من المسابقة بعدما اختار حماقي طفلاً آخر.

وجاء في بيان أصدرته النيابة العامة بالتزامن مع الواقعة في عام 2021 الماضي، أنها تلقت بلاغاً من والد الطفل المجني عليه، يفيد بحدوث مشادة كلامية بين ابنه والطفل المتهم معاذ عيسى، انتهت بضرب معاذ لابنه بمفتاح كان بحوزته، مما أحدث شرخاً في جمجمته ونُقل إثر ذلك الى المستشفى.

وأضاف أن النيابة العامة تولت التحقيقات، لكن لدى سؤال الطفل المجني عليه عمّا حدث، لم يسمح الطبيب المعالِج بسؤاله لسوء حالته الصحية، واطّلعت النيابة على التقرير الطبي المحرّر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي في فروة الرأس واختراق جسم معدني لعظام الجمجمة أحدث كسراً فيها، وخضع الطفل لجراحة عاجلة استُخرج خلالها المفتاح، أداة الاعتداء، وتحفّظت النيابة العامة عليه.

وأوضح أنه لدى سؤال طفل شاهد عيان على الحادثة، أكد اعتداء المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأسه، وذلك إثر مشادّة بينهما، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وباستجوابه نفى أن يكون قد تعمّد الاعتداء على المجني عليه، وادعى أنه خلال تشاجرهما، دفع المجني عليه ليبعده عنه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها في رأس الأخير وتعرّض للإصابة.

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