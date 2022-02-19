بعد دفاعها عن ضرب"العروس" .. دعوات للتحقيق مع المذيعة ياسمين عز

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حالة من الجدل اثارتها الاعلامية ياسمين عز بعد تعليقها على قضية ضرب عروس الاسماعيلية في مصر.

أثارت تلك التصريحات غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بعض الصفحات الداعمة لحقوق المرأة ومن بينهم صفحة "سيدات مصر" بالمطالبة بالتحقيق معها واتهامها بالتحريض على العنف الزوجي

نشرت صفحة "سيدات مصر" صورة لياسمين عز وكتبت معلقة على موقع فيسبوك"نناشد المجلس القومي للمرأة بالتحقيق مع المذيعة ياسمين عز بخصوص تصريحاتها المناصرة للعنف ضد المرأة في برنامج كلام الناس المذاع يوم الجمعة ١٨ فبراير علي قناة إم بي سي مصر"

وتابعت "جاءت تصريحاتها في الفقرة الخاصة بواقعة ضرب زوج بالاسماعلية في ليلة زفافهم. وطالبت ياسمين السيدات بتقبل العنف من أزواجهم".

كما نشرت الصفحة بعض الجمل التي وردت على لسان ياسمين ومنها ""طالما انا راضي وانت راضي مالك انت ومالنا يا قاضي"، "مش من اول لمسة وخلاف نطلب الطلاق"،"الراجل حمش بطبعة ولازم الست تستحمله”

وأضافت "والكثير من العبارات الأخري الصادمة التي أثارت سخط السيدات والرجال معا". واختتمت قائلة "عفوا أستاذة ياسمين عز، بس الرجل اللي بيضرب مراته مش تاج علي رأسها".

يذكر أن ياسمين عز أثارت استياء الجمهور منذ بضعة أيام بعد تصريحاتها حول الرجل والمرأة مع الإعلامي أسامة منير حيث قالت أن على المرأة أن لا تحضر هدايا لشريك حياتها بينما يجب على الرجل تقديم الهدايا لشريكة حياته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news