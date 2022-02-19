الكويت..تعميم جديد من الطيران المدني بخصوص القادمين إليها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفادت صحيفة «القبس» الكويتية أن الإدارة العامة للطيران المدني عدلت تعميمها الذي أصدرته أمس، بشأن اقتصار دخول إلى البلاد للوافدين مكتملي التحصين، حيث أصدرت تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة جاء فيه: «أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت، والحاقاً بالتعميم رقم (2022/03) المؤرخ في ويُعدل البند ثانياً من التعميم ليصبح «لجميع الركاب».

وأضاف البيان: «وفق التعميم الجديد فإنه سيُسمح للوافدين والزوار، وكافة الركاب القادمين من غير المطعمين، بالدخول إلى البلاد أسوة بقرار الكويتيين الصادر أمس».

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