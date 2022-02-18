حفل زفاف يتحول لمأساة بوفاة 13 شخصاً سقطوا في بئر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تحول حفل زفاف في الهند إلى مأساة بعد أن توفي 13 شخصاً منهم طفل بعمر عام، سقطوا في بئر شمال الهند وفقا للسلطات المحلية.

وكان الضحايا وجميعهم من النساء والأطفال يجلسون على لوح يغطي البئر قبل أن ينهار اللوح ويسقط من فوقه، في حادثة وصفها الرئيس الهندي، ناريندا مودي بأنها "تدمي القلب".

وأعلن مودي عن تقديم عويض قدره 2662 دولارًا لكل من أسر الضحايا بالإضافة إلى 665 دولارًا للمصابين، وفقًا لما أوردته قناة News-18 المتعاونة مع شبكة "سي إن إن".

وأعلنت سلطات منطقة كوشنيجار حيث وقع الحادث عن تقديم مبلغ 5323 دولارًا إضافيًا لكل أسرة من عائلات الضحية، وفقًا لـNews-18، في خين قال ساشندرا باتيل مفوض الشرطة في المنطقة: "هذا حادث مؤسف خلال حفل زفاف" مضيفا أنهم يحققون في القضية.

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