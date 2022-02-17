سلسلة وجبات سريعة عالمية تستخدم زيتاً فاسداً لقلي الدجاج

المصدر: إعداد: سمير سعيد

كانت سلسلة الأطعمة الشهيرة #كنتاكي فرايد تشيكن في جابالبور تقدم لعملائها الدجاج المطبوخ بالزيت الفاسد، وفقاً للصحافة الهندية، حيث تم ضبط هذ المخالفة في التحقيق في المواد المستخدمة، وحالياً، تم تسجيل قضية ضد الشركة ويتم اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وتعود الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، حينما تم أخذ عينة من زيت النخيل المكرر من مطعم #KFC الموجود فيSouth Avenue Mall ، حيث فشل في الاختبار، وتم تسجيل مخالفة ضد موظفي كنتاكي ومالك الشركة في تقرير مسؤول سلامة الأغذية في منطقة جابالبور.

وقال المسؤول عن مركز شرطة جوارجات، بوميشواري تشوهان، إن ضابط سلامة الغذاء بانكاج سريفاستافا قدم شكوى مكتوبة في هذا الشأن في 28 سبتمبر 2021، وجاء فيها أنه تم أخذ عينة من زيت النخيل السائب المكرر من شركة Sapphire Food India (مطعم KFC)، حيث تم تحضير عينة بحضور مسئول المطعم.

تم إرسال هذه العينة إلى مختبر الدولة لاختبار الأغذية في بوبال للاختبار، والآن جاء تقرير التحقيق، حيث وجد أن عينة زيت الطعام فيها غير صالحة للاستهلاك.

تم تسجيل قضية ضد مطعم KFC بموجب قانون سلامة ومعايير الأسمدة.

ولشركة سلسلة الأغذية المعروفة KFC عملاء كُثر في جميع أنحاء البلاد. يتم أيضًا استهلاك المواد الغذائية الموجودة هنا بكميات كبيرة على أساس يومي.

ويثير استخدام الزيت الفاسد في التحقيق الذي أجرته إدارة الأغذية تساؤلات حول مصداقية شركة الوجبات السريعة هذه.

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