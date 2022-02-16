«نيكولا» طفل آلي ياباني لديه 6 مشاعر بشرية «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طور الباحثون في مشروع RIKEN Guardian Robot في اليابان، روبوتا «طفلا» يدعى «نيكولا»، والذي يمكنه إيصال ستة مشاعر أساسية، بما يشبه الإنسان بشكل «مخيف».

ويبدو أن الروبوتات النابضة بالحياة أصبحت أكثر شيوعا في العالم الحقيقي، وقد تكون الروبوتات اليابانية واحدة من أكثر النماذج التي تشبه الإنسان حتى الآن.

ووبحسب «روسيا اليوم» يملك الروبوت «عضلات» متحركة في وجهه تسمح له بنقل السعادة والحزن والخوف والغضب والمفاجأة والاشمئزاز.

وبينما يفتقر الروبوت حاليا إلى جسم، يسعى مطوروه إلى أن يكون له مجموعة من الاستخدامات في المستقبل القريب.

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