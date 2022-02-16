أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها الوحيد العريس

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بحادث درامي مأساوي لايصدق، تحول عرس في ولاية راجاستان في الهند إلى مأساة حيث سقطت والدة العريس بين ذراعي ابنها ميتة خلال احتفالها وفرحتها الكبيرة بزواج ابنها الوحيد.

وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة وفاة الأم البالغة من العمر 55 عامًا أثناء رقصها في حفل زفاف ابنها عندما سقطت فجأة مفارقة الحياة.

العريس المفجوع حاول انقاذ والدته، التي تم نقلها بنقلها إلى أحد المستشفيات حيث أعلن الطبيب وفاتها.

وبحسب تقارير إعلامية محلية فقد رقصت الأم وتدعى نيلام في حفل الزفاف لمدة 20 ثانية فقط وهي تمسك بيد ابنها قبل أن تصاب بنوبة قلبية مفاجئة وتسقط بين ذراعيه.

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